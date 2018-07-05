В Україні заборонили антибіотик з широким спектром дії

В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Препарат "Офлоксин 200" (таблетки серії 3050817, вкриті оболонкою, по 200 мг №10 (10х1), в картонній коробці і блістерах заборонили через невідповідність стандартам якості.

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Держлікслужба зобов'язала всі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання даного медикаменту, перевірити наявність забороненого препарату, і в разі виявлення вжити заходів для їх вилучення з обороту і подальшого переміщення під карантин.

"Офлоксин" – антибіотик з широким спектром дії. Його застосовують при інфекціях ЛОР-органів, бронхолегеневої системи, шкіри та м'яких тканин, кісток і суглобів, сечостатевої системи (зокрема, простатит та гонорея), також при сепсисі та наявності інфекцій у хворих з ослабленим імунітетом.

До слова, в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію низки лікарських засобів індійського виробництва: на "Ламідерм", "Кальцикер", "Еспікол Бебі", "Долоксен", "Глінова", "Мегліфорт".

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