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      В Україні заборонили ліки від гастриту та виразки

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      В Україні заборонили одну з серій ліків від гастриту та виразки "Пантекс"
      В Україні заборонили одну з серій ліків від гастриту та виразки "Пантекс" / Фото з вільних джерел

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну з серій ліків від гастриту та виразки "Пантекс".

      Таке рішення відомство прийняло у середу, 12 грудня.

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      Мова йде про "Пантекс", порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній упаковці серії К-301. Виробником ліків є "Генфарма Лабораторіо, Ес.Ел.", Іспанія.

      Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.

      Під заборону потрапив препарат "Адециклол" порошок 400 мг/5 мл та розчинник для розчину для ін'єкцій, 5 флаконів з порошком і 5 ампул з розчинником по 5 мл у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці серій 171075/169050. Виробником ліків є "Біомедіка Фоскама Груп С.п.А.", Італія.

      Тимчасову заборону на "Адециклол" встановили через зупинення дії Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

      Ліки використовуються при внутрішньопечінковому холестазі у дорослих, у вагітних та при депресивних синдромах.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Ліки
      Джерело: 24 Канал
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