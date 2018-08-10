В Україні заборонили ще два препарати

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила ще дві заборони на ліки, які не відповідають основам законодавства.

Про це інформує Держлікслужба.

Під постійну заборону потрапив "Структум" (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серія G02010 компанії "Pierre Fabre Medicament", Francja.

Цей препарат було ввезено на територію України з порушенням вимог законодавства – ліки ввезено без перекладу з іноземної мови (польськоої).

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Ці ліки застосовують при лікуванні остеоартрозів та міжхребцевих остеохондрозах.

Також на території України заборонено реалізовувати, застосовувати та зберігати розчин для ін'єкцій "ГЕПАРИН-ІНДАР" Серія АВ 178-1/1, 5000 МО/мл, по 5 мл (25000 МО) у флаконі; по 1 або по 5, або по 100 флаконів у пачці, ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.

"Гепардин" потрапив під постійну заборону на підставі невідповідності зразків серії 131216А.

Розчин використовують для профілактики та лікування тромбоемболічних захворювань та їх ускладнень, при операціях на серці та судинах, прямому переливанні крові, діалізі тощо.

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