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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      В Україні заборонили три препарати: від кашлю, виразки і для покращення травлення

      2879 Читать новость на русском
      Заборона ліків в України
      Заборона ліків в України / slovoidilo.ua

      Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну з серій ліків від виразки "Ланза", сироп від кашлю "Кофекс" і "Ензимтал" – ліки для покращення травлення.

      Таке рішення відомство прийняло у п'ятницю, 21 грудня.

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      Всі три препарати виробляє Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія Забороні підлягає препарат "Ланза" капсули по 30 мг № 20 у блістерах і Ензимтал драже №100 у стрипах серія двох лікарських засобів – GE03701.

      "Кофекс" – сироп по 60 мл у флаконі з мірним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці серій GC11602, GC11603.

      Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.


      Заборона ліків

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      Теги: Здоров'я Лікування Медицина Ліки
      Джерело: Здоров'я 24
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