В Україні заборонили три препарати: від кашлю, виразки і для покращення травлення

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну з серій ліків від виразки "Ланза", сироп від кашлю "Кофекс" і "Ензимтал" – ліки для покращення травлення.

Таке рішення відомство прийняло у п'ятницю, 21 грудня.

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Всі три препарати виробляє Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія Забороні підлягає препарат "Ланза" капсули по 30 мг № 20 у блістерах і Ензимтал драже №100 у стрипах серія двох лікарських засобів – GE03701.

"Кофекс" – сироп по 60 мл у флаконі з мірним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці серій GC11602, GC11603.

Заборону встановили через анулювання Висновку щодо дотримання відповідних умов виробництва ліків.



Заборона ліків

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