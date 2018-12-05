В Україні зафіксована перша смерть від ГРВІ, – МОЗ

В Україні зафіксовано перший у сезоні осінь-зима 2018 року летальний випадок від риновірусної інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

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"Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції", – йдеться у повідомленні відомства.

Водночас, де саме сталася трагедія – невідомо. Також зазначається, що летальних випадків від грипу не зареєстровано.



Україна близька до епідемії грипу та ГРВІ

Також зазначається, що показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тисяч населення. Це на 2,0 % менше епідемічного порогу по Україні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 людей, із них 68,2 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5 % та 8,5 % відповідно,

– зазначили у МОЗ України.

Грип – симптоми • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

• лихоманка;

• головний біль;

• ломота у м’язах і суглобах;

• загальна слабкість;

• втрата апетиту;

• можливо, нудота;

• кашель, що може тривати понад два тижнів.

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