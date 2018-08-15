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В Україні закрився DV Bank: НБУ відкликав ліцензію

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НБУ відкликав ліцензію DV Bank
НБУ відкликав ліцензію DV Bank / Фото з вільних мереж

Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії DV Bank на проведення валютних операцій. Раніше DV Bank ухвалив рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначимо, до цього за аналогічною процедурою відкликали ліцензії у ПАТ "КБ" Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ВАТ "Промислово-фінансовий банк" та ВАТ "Кредит Оптима Банк".

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Причиною для відкликання банківської та генеральної валютної ліцензії є узгодження банками з Національним банком плану припинення та повне виконання зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності,
– додали в НБУ.

Згідно з законом про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків, акціонери банку можуть ухвалитирішення про припинення банківської діяльності і зберегти юридичну особу. Така юридична особа може продовжити працювати на ринку фінансових послуг (за умови отримання відповідних ліцензій) або здійснювати інші види господарської діяльності.

До слова, 22 серпня "Альфа-Банк" тимчасово призупинить обслуговування своїх платіжних карт через перехід на новий процесинговий центр.

Теги: Новини України Банки НБУ
Джерело: 24 канал
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