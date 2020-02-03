В Україні збільшать витрати на подолання безробіття: що зміниться

У 2020 для подолання безробітності передбачено на 500 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Цього року на реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено 1,2 мільярда гривень, натомість у 2019 році ці витрати складали 734 мільйонів гривень.

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Збільшення витрат суттєво підвищить конкурентоспроможність безробітних на ринку праці та розширить можливості безробітних до працевлаштування.

Люди отримають можливість навчитися і здобути фах, який відповідає сьогоднішнім потребам ринку праці в Україні,

- стверджує голова правління Фонду соціального страхування України Юлія Свириденко.

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Користуючись програмами сприяння зайнятості, безробітні громадяни можуть:

отримати від держави одноразову виплату і започаткувати власну справу;

взяти участь в програмі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

особи старше 45 років можуть отримати ваучери на навчання і пройти програму підвищення конкурентоспроможності;

роботодавці можуть отримати фінансову підтримку, шляхом спрощення процедури соцстрахування.

Окрім цього, як зазначається у Мінекономіки, з 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 1800 гривень з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, та 650 гривень – без них.