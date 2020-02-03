16:37
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      В Україні збільшать витрати на подолання безробіття: що зміниться

      27
      В Україні збільшаться витрати на подолання безробіття / Ілюстративне фото

      У 2020 для подолання безробітності передбачено на 500 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

      Цього року на реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено 1,2 мільярда гривень, натомість у 2019 році ці витрати складали 734 мільйонів гривень.

      Цікаво також: Де в Україні найбільше безробіття

      Збільшення витрат суттєво підвищить конкурентоспроможність безробітних на ринку праці та розширить можливості безробітних до працевлаштування. 

      Люди отримають можливість навчитися і здобути фах, який відповідає сьогоднішнім потребам ринку праці в Україні, 
      - стверджує голова правління Фонду соціального страхування України Юлія Свириденко. 

      Читайте також: Нова доступна кредитна програма для українців: що про неї відомо

      Користуючись програмами сприяння зайнятості, безробітні громадяни можуть: 

      • отримати від держави одноразову виплату і започаткувати власну справу;
      • взяти участь в програмі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
      • особи старше 45 років можуть отримати ваучери на навчання і пройти програму підвищення конкурентоспроможності;
      • роботодавці можуть отримати фінансову підтримку, шляхом спрощення процедури соцстрахування. 

      Окрім цього, як зазначається у Мінекономіки,  з 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 1800 гривень з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, та 650 гривень – без них. 

      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      86015
      Теги: Безробіття Міністерство економічного розвитку і торгівлі Бюджет 2020
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 399
      сьогодні , 12:07 Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки
      Михайло Дубинянський 742
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3535
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1859
      сьогодні , 11:00 Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?
      Дмитро Литвин 3152
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук