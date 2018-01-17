В Україні збільшено щомісячну грошову допомогу переселенцям: названі цифри

У середу, 17 січня, Кабінет міністрів на засіданні змінив порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що на сьогодні підвищується розмір грошової допомоги тим переселенцям, які отримують пенсії, сім'ям, у складі яких є діти.

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"На кожну дитину – з понад 800 до 1000 гривень на місяць. Крім того, для сімей усіх без винятку передбачено збільшення грошової допомоги з 2400 до 3000 гривень на місяць, і 5000 гривень – для багатодітних родин", – розповів міністр.

Рева також додав, що на сьогодні уряд готує пропозиції щодо спрощення порядку призначення субсидій для переселенців.