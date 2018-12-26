В Україні зібрали рекордний врожай горіхів: вражаючі цифри

В Україні цьогоріч зібрали понад 120 тисяч тонн цінного продукту. За обсягами валового збору – це третє місце у світі після Китаю та США.

Отримати врожай майже на чверть більший минулорічного вдалося завдяки сприятливим погодним умовам та збільшенню горіхових садів.

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За оцінками експертів при правильному підході до цього бізнесу рентабельність може сягати 180 %.

Багато підприємців вважають досить вигідним вирощувати цю культуру. В минулому році площа горіхових садів, саме під волоським горіхом, була 18,3 тисяч гектарів. В цьому році площа зросла десь на 3 % – до 18,9 тисяч гектарів",

– зазначила аналітик Української аграрної конфедерації Неля Онищенко.

Та поки що вирощування в промислових масштабах в Україні дає лише 14 % врожаю, а от левову частку дають приватні селянські господарства. Отримати великі прибутки виробникам цьогоріч навряд чи вдасться. Закупівельні ціни впали, порівняно з минулим роком, на третину. Нині кілограм волоських горіхів на столичному ринку можна купити за 130 гривень. Утім покупців – мало – нарікають торговці.

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За свою гарну якість український горіх зазвичай високо цінувався за кордоном, зокрема, в країнах ЄС, Туреччині та на Близькому Сході. Утім, через торговельні війни США та Китаю, обмеження експорту, волоський горіх з Піднебесної заполонив європейський ринок. Конкуренцію дешевим імпортом складає Казахстан та Молдова. Відтак світові закупівельні ціни знизилися до 5 доларів за кілограм. Проте, за словами експертів, з нового року вартість цього продукту традиційно почне зростати.