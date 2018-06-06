В Україні зняли заборону на популярне знеболювальне
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на продаж "Ацетилсаліцилової кислоти" (аспірину).
Про це повідомляється на сайті державної установи.
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Відновили реалізацію товару на підставі позитивних результатів додаткового дослідження.
Мова йде про ліки виробництва української компанії "Лубнифарм", таблетки по 500 мг №10 у блістерах, серії 150717.
Заборону на продаж та реалізацію "Ацетилсаліцилової кислоти" встановили 25 травня через виявлення факту летального випадку після вживання знеболювального препарату.
До слова, Верховна Рада України схвалила законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.
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