В Україні зняли заборону на популярне знеболювальне

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на продаж "Ацетилсаліцилової кислоти" (аспірину).

Про це повідомляється на сайті державної установи.

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Відновили реалізацію товару на підставі позитивних результатів додаткового дослідження.

Мова йде про ліки виробництва української компанії "Лубнифарм", таблетки по 500 мг №10 у блістерах, серії 150717.

Заборону на продаж та реалізацію "Ацетилсаліцилової кислоти" встановили 25 травня через виявлення факту летального випадку після вживання знеболювального препарату.

До слова, Верховна Рада України схвалила законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

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