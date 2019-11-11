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      В Україні зросла ціна на газ

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      В Україні зросла ціна на газ у листопаді
      В Україні зросла ціна на газ у листопаді / 24 канал

      Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення України у листопаді: нова вартість складе 4 тисячі 899 гривень за тисячу кубометрів. Це на 627 гривень більше, ніж було у жовтні.

      При цьому в Нафтогазі зазначили, що ціна на газ у 4 тисячі 899 гривень є найнижчою з 2016 року ціною для населення в листопаді.

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      Водночас у компанії зауважили, що споживачі, які скористалися пропозицією від Нафтогазу "Газовий запас" (4 тисячі 874 гривні за тисячу кубометрів), заощадять свої гроші при оплаті за газ у листопаді. Якщо ж споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг газу, залишок грошей повернеться йому на рахунок у повному обсязі.

      Що відомо про програму "Газовий запас"?

      Це програма Нафтогазу, яка діяла з 23 серпня до 25 вересня 2019 року в межах акції "Твоя Енергонезалежність". Послуга дозволяла придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за літньою, нижчою, ціною для використання його протягом опалювального сезону. Так, можна було закупити до 25 тисяч кубометрів газу вартістю 4 тисячі 874 гривні за тисячу кубометрів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Гроші Новини України Нафтогаз Газ Тарифи на газ Комунальні послуги
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