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В Україні зросли пенсії та прожитковий мінімум: відомі суми

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В Україні зросли пенсії та прожитковий мінімум
В Україні зросли пенсії та прожитковий мінімум / Ternograd.te.ua

З неділі, 1 липня, прожитковий мінімум в Україні зріс на 77 гривень і становить 1777 гривень на одну людину. У зв'язку зі зростанням соціальних стандартів, з 1 липня зростають і пенсії.

Відповідно до закону про Державний бюджет України на 2018 рік, прожитковий мінімум для дітей до 6 років зріс на 67 гривень – до 1559 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – на 84 гривні – до 1944 гривень.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс на 79 гривень – до 1841 гривні, для осіб, які втратили працездатність – на 62 гривні – до 1435 гривень.

У зв'язку зі зростанням соціальних стандартів, з 1 липня зростуть і пенсії. За інформацією Містерства соціальної політики, розмір пенсій зросте у 700 тисяч пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію.

Так, оскільки прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшується на 62 гривні, то пенсії у таких громадян зростуть з 1373 грн до 1435 гривень.

Надбавку буде надано і пенсіонерам, які отримують понад 10 мінімальних пенсій. Зараз їм виплачуються не більше 13 тисяч 730 гривень, а з 1 липня – не більше 14 тисяч 340 гривень.

Зазначимо, що наступний перерахунок пенсій у зв'язку зі зростанням соціальних стандартів буде проведено у грудні 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем’єр-міністр Павло Розенко анонсував, що вже до кінця року мінімальна зарплата в Україні має зрости до 4200 гривень.

Проте міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що у бюджеті наразі немає коштів для підвищення мінімальної зарплати. Чи зможе уряд знайти необхідні кошти, стане зрозуміло на початку липня 2018 року.

Теги: Новини України Гроші Пенсіонери Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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