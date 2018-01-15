В Україні з’явилося два нових мільйонери

У неділю, 14 січня 2018 року, два гравця зірвали у "Лото-Забава" по одному мільйону гривень.

Про це повідомляє прес-служба оператора державних лотерей "М.С.Л.".

Перший приз в основному конкурсі "Велика гра" розміром в 1 млн гривень дістався гравцеві з міста Київ, який придбав виграшний лотерейний білет №0418965 у "ЛОТО маркеті", розташованому на вул. Жолудєва, 4. Грошовий приз переможцеві принесли три горизонтальні лінії з однією підковкою, який той закреслив у своєму білеті.

Другий мільйонер народився у місті Біла Церква завдяки останньому розіграшу новорічної акції "Даруйте казку собі та близьким". Щасливчик придбав лотерейний білет "Лото-Забава" №0224536 із додатковою комбінацією 76683354 у магазині "Спортліга", що розташований на вулиці Таращанська, 191-А. Нагадаємо, що за умовами проведення новорічної акції "Даруйте казку собі та близьким", починаючи з 17 грудня, протягом 5 тиражів серед гравців "Лото-Забава" розігрувалися додаткові грошові призи загальною сумою у 3 000 000 гривень. Завдяки цьому виграти чималі гроші пощастило гравцям із таких міст як: Городок (Хмельницька область), Снятин (Івано-Франківська область), Київ, Тернопіль та Біла Церква. Їх виграші становлять 300 000, 400 000, 500 000, 800 000 та 1 000 000 гривень відповідно.

Оператор державних лотерей"М.С.Л." щиро вітає обох новоспечених мільйонерів, запрошує їх скористатися всіма перевагами закритого елітного "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь у подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера". Нагадаємо, що 9-10 грудня 2017 року для участі у цій програмі до Києва завітав головний переможець акції "Відірвись по-дорослому", присвяченій святкуванню 18-річчя "Лото-Забава", Анатолій Павлюк з Івано-Франківської області, який також зірвав свій мільйон та став новим учасником "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".