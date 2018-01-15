16:26
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні з’явилося два нових мільйонери

13:44, сьогодні 888 Читать новость на русском
"Лото-Забава"

У неділю, 14 січня 2018 року, два гравця зірвали у "Лото-Забава" по одному мільйону гривень.

Про це повідомляє прес-служба оператора державних лотерей "М.С.Л.".

Перший приз в основному конкурсі "Велика гра" розміром в 1 млн гривень дістався гравцеві з міста Київ, який придбав виграшний лотерейний білет №0418965 у "ЛОТО маркеті", розташованому на вул. Жолудєва, 4. Грошовий приз переможцеві принесли три горизонтальні лінії з однією підковкою, який той закреслив у своєму білеті.

Другий мільйонер народився у місті Біла Церква завдяки останньому розіграшу новорічної акції "Даруйте казку собі та близьким". Щасливчик придбав лотерейний білет "Лото-Забава" №0224536 із додатковою комбінацією 76683354 у магазині "Спортліга", що розташований на вулиці Таращанська, 191-А. Нагадаємо, що за умовами проведення новорічної акції "Даруйте казку собі та близьким", починаючи з 17 грудня, протягом 5 тиражів серед гравців "Лото-Забава" розігрувалися додаткові грошові призи загальною сумою у 3 000 000 гривень. Завдяки цьому виграти чималі гроші пощастило гравцям із таких міст як: Городок (Хмельницька область), Снятин (Івано-Франківська область), Київ, Тернопіль та Біла Церква. Їх виграші становлять 300 000, 400 000, 500 000, 800 000 та 1 000 000 гривень відповідно.

Оператор державних лотерей"М.С.Л." щиро вітає обох новоспечених мільйонерів, запрошує їх скористатися всіма перевагами закритого елітного "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь у подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера". Нагадаємо, що 9-10 грудня 2017 року для участі у цій програмі до Києва завітав головний переможець акції "Відірвись по-дорослому", присвяченій святкуванню 18-річчя "Лото-Забава", Анатолій Павлюк з Івано-Франківської області, який також зірвав свій мільйон та став новим учасником "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

Теги: Новини України гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Vodafone у
сьогодні, 15:00 Vodafone у "ДНР": чому мешканці Донбасу втратили контроль над власними банківськими картками
Олексій Чибісов 3739
Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
сьогодні, 14:00 Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
Ігор Саджениця 3960
Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
сьогодні, 14:59 Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
4691
Що не можна робити на морозі
сьогодні, 16:03 Що не можна робити на морозі
397
Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
сьогодні, 14:21 Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
1703
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Як будуть змінювати медицину в селах
 1 жовтня 2017 , 23:11
Звідки у тещі поліцейського завгоспа мільйонні статки та елітні авто: розслідування
 28 листопада 2017 , 15:05
Купання на Водохреща: українцям нагадали правила безпечного пірнання
сьогодні , 15:56
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук