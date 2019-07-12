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      В Україні з'явився фонд стартапів з початковим бюджетом – 400 мільйонів гривень

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      Стартував український фонд стартапів
      Стартував український фонд стартапів / КМУ

      Кабінет міністрів України запустив фонд стартапів за гроші якого планують надавати державну підтримку новітнім підприємствам. Гроші можна буде отримати обґрунтувавши технічна і комерційну можливість реалізації проекту.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що на ранній стадії фонд планує видавати стартапам гранти в розмірі від 25 тисяч доларів до 75 тисяч до 24 місяців реалізації, повідомляє офіційний сайт КМУ.

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      Старт в цьому році, думаю, повинен привести до кратного збільшення фінансування цього фонду до 4 мільярдів гривень. Це буде якісний інструмент, який має приклади в розвинутих країнах,
      – заявив Гройсман.

      Міністерка фінансів Оксана Маркарова також зазначила, що Кабмін призначив наглядову раду, до складу якої увійшли Олена Кошарна (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, Олександр Риженко (Держагентство з електронного урядування) та Дмитро Шимків (Darnitsa).

      "Сьогодні ми призначаємо наглядову раду – і фонд "відпливає" з рук Міністерства фінансів в руки наглядової ради", – сказала вона.

      Вона додала, що наглядова раду оголосить конкурс, оцінюватиме проекти і вибере переможців, з якими будуть підписані угоди про надання грантового фінансування. Зараз основним завданням фонду є пошук фінансування та донорів.

      При відборі будуть оцінюватися технічна і комерційна можливість реалізації проекту. Основні критерії - інноваційність, комерціалізація, команда і фінанси, а також стійкість проекту.

      Вже найближчими днями пройде перше засідання наглядової ради, після якого будуть затверджені конкурсна комісія та критерії відбору, а у вересні розпочнеться прийом заявок.

      Зазначається, що попри те, що фонд оперуватиме державними грошима, Уряд і, зокрема, Міністерство фінансів не втручатимуться в його роботу.

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      Теги: Новини України Володимир Гройсман Гроші Кабінет Міністрів України
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