13:52
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україну їде астронавт NASA, який розгорнув український прапор у космосі

402
У Житомир їде американський астронавт Рендольф Бреснік
У Житомир їде американський астронавт Рендольф Бреснік / кадр з відео

16 березня у Житомирі відбудеться зустріч з американським астронавтом, полковником ВПС США Рендольфом Джеймсом Бресніком. Захід проходитиме у приміщенні Музею космонавтики ім. Сергія Павловича Корольова.

Про це повідомляє прес-служба музею.

Читайте також: Як виглядає Київ з космосу: фото від астронавта NASA

Друзі, ми раді запросити вас на зустріч з американським астронавтом, полковником ВПС США Рендольфом Джеймсом Бресніком, яка відбудеться 16 березня о 16 годині в приміщенні експозиції "Космос". Зустріч буде проводитись у форматі запитань та відповідей,
– йдеться у повідомленні музею.

Астронавт відомий українцям тим, що розгорнув синьо-жовтий прапор на Міжнародній космічній станції у жовтні 2017 року. Прапор він узяв у Дніпрі, коли разом із родиною у 2016 році відвідував місто. Виявилося, що його син народився у Дніпрі.

Дивіться відео спілкування Рендольфа Бресніка з українцями під час зв'язку з МКС.

Теги: Новини України Космос Новини Житомира NASA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук