В Україну їде астронавт NASA, який розгорнув український прапор у космосі

16 березня у Житомирі відбудеться зустріч з американським астронавтом, полковником ВПС США Рендольфом Джеймсом Бресніком. Захід проходитиме у приміщенні Музею космонавтики ім. Сергія Павловича Корольова.

Про це повідомляє прес-служба музею.

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Друзі, ми раді запросити вас на зустріч з американським астронавтом, полковником ВПС США Рендольфом Джеймсом Бресніком, яка відбудеться 16 березня о 16 годині в приміщенні експозиції "Космос". Зустріч буде проводитись у форматі запитань та відповідей,

– йдеться у повідомленні музею.

Астронавт відомий українцям тим, що розгорнув синьо-жовтий прапор на Міжнародній космічній станції у жовтні 2017 року. Прапор він узяв у Дніпрі, коли разом із родиною у 2016 році відвідував місто. Виявилося, що його син народився у Дніпрі.

Дивіться відео спілкування Рендольфа Бресніка з українцями під час зв'язку з МКС.