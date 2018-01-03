В Україну заборонили ввозити російську енциклопедію

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну російської енциклопедії для дітей "Історія".

Про це повідомляють "Українські Новини".

Книгу видало ТОВ "Видавництво АСТ" Москва (Росія). Укладачем енциклопедії є Анна Спектор.

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Крім того, в 2017 році в Україну заборонили ввозити книги "Богатирські російські казки", "Ілля Муромець і Соловей-розбійник", "700 нових усних тем з англійської мови", книгу російського священика Всеволода Чапліна "Православ'я. Чесна розмова" та ще 16 російських книг.