В Україну заборонили ввозити російську енциклопедію
22:19, 3 січня 1778 Читать новость на русском
Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну російської енциклопедії для дітей "Історія".
Про це повідомляють "Українські Новини".
Книгу видало ТОВ "Видавництво АСТ" Москва (Росія). Укладачем енциклопедії є Анна Спектор.
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Крім того, в 2017 році в Україну заборонили ввозити книги "Богатирські російські казки", "Ілля Муромець і Соловей-розбійник", "700 нових усних тем з англійської мови", книгу російського священика Всеволода Чапліна "Православ'я. Чесна розмова" та ще 16 російських книг.
Джерело: 24 Канал
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