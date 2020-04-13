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      В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза

      -
      "Укрлендфармінг"

      У всіх підприємствах агрохолдингу "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка вже проходить посівна кампанія 2020.

      Тільки в деяких господарствах посівна почалася пізніше через погодні умови.

      Про це розповів керівник департаменту розвитку та інновацій "Укрлендфармінг" Володимир Фантух в коментарі Latifundist.com. Повідомляють Українські новини.

      "Почали посівну з Херсонської та Миколаївської областей. У Херсонській області залишилося сіяти 2,5 дні. 8 квітня закінчили сіяти соняшник в Миколаївській області. За планом на посівну соняшнику виділяємо 5-8 днів, щоб отримати більш-менш однакові сходи в кожному регіоні. На кукурудзу виділили 10-15 робочих днів. Таким чином, плануємо завершити посівну кампанію до 1 травня", – зазначив Володимир Фантух.

      За його словами, в компанії змінилася структура посівних площ в цьому сезоні. Близько 60% займають площі під кукурудзою, близько 30% – під соняшником і 10% – під соєю.

      "Стан озимої пшениці на полях гарний. Заморозки негативно вплинули на посіви, але вузол кущення не порушений. Озимий ріпак сильно пошкоджений морозами. У деяких районах мороз був до -10 ° С. Щоб зняти пошкодження ріпаку та зменшити розвиток бактеріальних і грибкових інфекцій, ми вносимо фунгіцид на основі діючої речовини карбендазим, яка починає працювати при + 5°С", – додав Володимир Фантух.

      З огляду на ситуацію з ґрунтовою вологою, точніше, її відсутністю, Володимир Фантух вважає, що без використання азотних добрив можна взагалі нічого не отримати, тому в компанії внесли деякі зміни в програму, а також зробили диференційоване внесення добрив.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни. Група компаній Олега Бахматюка займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України.

      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Новини України
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