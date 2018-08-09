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Поїзд "чотирьох столиць": як і коли курсуватиме

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Укрзалізниця
Укрзалізниця / Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" анонсувала початок курсу поїзда "чотирьох столиць" на вересні цьогоріч. Відправлятиметься поїзд з Києва до Риги через Мінськ та Вільнюс.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. глави "Укрзалізниці" Євгеній Кравцов. 

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За 19 годин в дорозі можна побувати у 4 столицях Європи. У складі поїзда буде 10 вагонів купе та 1 – класу люкс. Вже готуємо і нову ліврею. Аби здалеку було видно українські вагони,
– зазначив Кравцов. 

За словами глави "Укрзалізниці", зараз узгоджується вартість квитків с залізничними адміністраціями Білорусі, Литви та Латвії. Щодо ціни на квитки, то Кравцов обіцяє, що "вона буде демократичною".

Зупинки будуть на станціях Словечно, Калінковічі, Жлобін, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава.

На сайті "Укрзалізниці" зазначається, що поїзд Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига запустять з 28 вересня 2018 року. Він буде ходити під номером 31 з української столиці і 32 — у зворотному напрямку. 

Що стосується періодичності проходження, то зі столиці України поїзд буде відправлений 28 вересня, 4, 12, 18, 26 жовтня, 2, 8, 16, 22, 30 листопада та 6 грудня. З Риги — 29 вересня, 5, 13, 19, 27 жовтня, 3, 9, 17, 23 листопада, 1 і 7 грудня.

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Так, з Києва поїзд відправлятиметься о 14:07. При цьому в УЗ, попереджають, о 13:42 починається паспортний і митний контроль.

Прибувати до Мінська пасажирський потяг буде о 23:35, відправлятися звідти о 00:02; у Вільнюсі поїзд буде о 04:25, а відправиться звідти вже о 04:30; в Ригу поїзд буде приходити о 09:05. Таким чином час у дорозі між кінцевими станціями маршруту займатиме 19 годин.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Риги о 11:10, прибуватиме до Києва о 06:42, тобто буде в дорозі 19,5 годин.

 

Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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