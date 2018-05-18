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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

В "Укрзалізниці" знову перенесли підвищення тарифів: відома дата

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В "Укрзалізниці" знову перенесли підвищення тарифів: відома дата / informator.news

В "Укрзалізниці" знову перенесли підвищення тарифів на пасажирське перевезення. Квитки подорожчають з 30 травня.

Наказ про підвищення опублікують 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Якщо квиток встигли придбати до 30 травня на пізніші дати, доплачувати не доведеться.

Другий етап підвищення (також на 12%) розпочнеться з 1 жовтня. Загалом у 2018 році індексація складе 25%.

Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у вагонах СВ залишається незмінним з 2009 року, а у всіх типах вагонів (крім СВ та "Інтерсіті+") — з жовтня 2014 року,
​– зазначають в "Укрзалізниці".

У компанії зазначають, що Укрзалізниця "продовжує нарощувати збитки від пасажирських перевезень" через несвоєчасну індексацію тарифів.

Щодо цін на квитки у вагонах 2-го класу швидкісних поїздів "Інтерсіті+" та вагонах 1-го і 2-го класу швидкісних поїздів "Інтерсіті", у компанії зазначили, що їх не змінювали з 2012 року.

укрзалізниця, подорожчання квитків
Так зміняться тарифи на проїзд залізницею з 30 травня

Нагадаємо, "Укрзалізниця" декілька разів переносила дату початку підвищення тарифів. Спочатку ціни на залізничні перевезення мали зрости з 1 квітня, проте 2 квітня тарифи все ще залишалися без змін, оскільки відповідний наказ Міністерства інфраструктури України перебував на розгляді у причетних міністерствах і відомствах. Пізніше в "Укрзалізниці" анонсували подорожчання після травневих свят, а згодом – до 20 травня

Теги: Новини України Укрзалізниця Тарифи
Джерело: 24 Канал
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