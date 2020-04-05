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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Умані коронавірусом заразилася родина з США

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      В Умані коронавірусом заразилися троє громадян США / La Republica

      В Умані на Черкащині на коронавірус захворіли троє громадян США. Це члени сім’ї померлого напередодні від COVID-19 хасида.

      Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці мер Умані Олександр Цебрій.

      Важливо В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли

      За його словами, захворіли коронавірусом:

      • 48-річна жінка;
      • її двоє дітей: донька – 18 років і син – 16 років.

      Загалом у сім’ї – 6 дітей. Прибули вони разом із померлим чоловіком із Лондона 11 березня.

      Цебрій додав, що вже вдалося встановити 50 осіб, з якими інфіковані американці могли контактувати. Останні зараз перебувають у самоізоляції.

      "В місті Умань посилюємо заходи безпеки, зокрема патрулювання. Закликаю уманчан не порушувати карантинні заходи та нагадую про відповідальність!" – наголосив мер.

      Заражений коронавірусом хасид помер 2 квітня у лікарні в Умані. Йому було 47 років і прибув він до України як паломник.

      Загалом на Черкащині зафіксували 60 випадків зараження коронавірусом.

      Зверніть увагу На Черкащині одужав перший хворий від коронавірусу

      коронавірус, правда, міф
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Новини США Новини Черкас
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