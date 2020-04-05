В Умані коронавірусом заразилася родина з США
В Умані на Черкащині на коронавірус захворіли троє громадян США. Це члени сім’ї померлого напередодні від COVID-19 хасида.
Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці мер Умані Олександр Цебрій.
Важливо В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли
За його словами, захворіли коронавірусом:
- 48-річна жінка;
- її двоє дітей: донька – 18 років і син – 16 років.
Загалом у сім’ї – 6 дітей. Прибули вони разом із померлим чоловіком із Лондона 11 березня.
Цебрій додав, що вже вдалося встановити 50 осіб, з якими інфіковані американці могли контактувати. Останні зараз перебувають у самоізоляції.
"В місті Умань посилюємо заходи безпеки, зокрема патрулювання. Закликаю уманчан не порушувати карантинні заходи та нагадую про відповідальність!" – наголосив мер.
Заражений коронавірусом хасид помер 2 квітня у лікарні в Умані. Йому було 47 років і прибув він до України як паломник.
Загалом на Черкащині зафіксували 60 випадків зараження коронавірусом.
Зверніть увагу На Черкащині одужав перший хворий від коронавірусу
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