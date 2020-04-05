В Умані коронавірусом заразилася родина з США

В Умані на Черкащині на коронавірус захворіли троє громадян США. Це члени сім’ї померлого напередодні від COVID-19 хасида.

Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці мер Умані Олександр Цебрій.

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За його словами, захворіли коронавірусом:

48-річна жінка;

її двоє дітей: донька – 18 років і син – 16 років.

Загалом у сім’ї – 6 дітей. Прибули вони разом із померлим чоловіком із Лондона 11 березня.

Цебрій додав, що вже вдалося встановити 50 осіб, з якими інфіковані американці могли контактувати. Останні зараз перебувають у самоізоляції.

"В місті Умань посилюємо заходи безпеки, зокрема патрулювання. Закликаю уманчан не порушувати карантинні заходи та нагадую про відповідальність!" – наголосив мер.

Заражений коронавірусом хасид помер 2 квітня у лікарні в Умані. Йому було 47 років і прибув він до України як паломник.

Загалом на Черкащині зафіксували 60 випадків зараження коронавірусом.

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Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу