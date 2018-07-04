В Узбекистані затримали українців, які спробували пограбувати банк

Працівники управління внутрішніх справ Ташкента затримали злочинну групу, до якої входило 3 громадян України. Зловмисники намагалася пограбувати приватний "Орієт Фінанс Банк".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на управління зі зав’язків зі ЗМІ МВС Узбекистану.

"Трьох злочинців було затримано під час спроби розкрити депозитні осередки банку за допомогою спеціального обладнання", – уточнили узбецькі правоохоронці.

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За даними МВС Узбекистану, один із членів злочинного угрупування 16 травня відкрив депозитний осередок у банку. Отримавши доступ до банку, зловмисники ретельно вивчили механізм обслуговування клієнтів, дії охорони, роботу камер стеження.

Зазначається, що зловмисників спіймали на місці злочину, коли ті намагалися розкрити осередки банку. За цим фактом порушено кримінальну справу, тривають слідчі заходи.