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      В яких областях України найактивніше будували житло у 2019 році: статистика

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      У 2019 році найактивніше житло будували в Київській області / allkharkov.ua

      Держстат оприлюднив інформацію про кількість та площу квартир у житлових будинках, які прийняли в експлуатацію у 2019 році. Найбільшими центрами будівництва стали Київ, Київська, Львівська та Одеська області.

      Загалом в експлуатацію прийняли 11 мільйонів 23,6 тисячі квадратних метрів житла. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби статистики.

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      Найактивніше будівництво йшло у Київській області.

      Де у 2019 році найактивніше будували житло

      • у Київській області – 1 мільйон 859,8 тисячі квадратних метрів;
      • Львівській області – 1 мільйон 292,2 тисячі квадратних метрів;
      • Києві – 1 мільйон 112,9 тисячі квадратних метрів;
      • Одеській області – 1 мільйон 86,6 тисячі квадратних метрів.

      будівництво житла україна
      Де і скільки житла будували в Україні у 2019 році / Пресслужба Державної служби статистики

      Відповідно до цієї інформації, у Києві та Київській області сконцентровано приблизно 26% від усієї площі житла в Україні. Натомість у Донецькій та Луганській областях будівництво майже не ведеться.

      Зверніть увагу! За даними Держстату, у 2019 році середня плата за оренду однокімнатної квартири по Україні зросла на 10,4% (з 3 тисяч 352 до 3 тисяч 701 гривні). 
      Найдорожчим містом для орендування житла був Київ. Вартість місячної оренди там становить 7 тисяч 538 гривень. На другому місці Одеська область – 5 429 гривень, далі – Львівська область, де середня плата за місяць сягає 4706 гривень.
      Найдешевша оренда – в Луганській області – 2 тисячі 56 гривень за місяць, у Сумській – 2 тисячі 118 гривень, Івано-Франківській – 2 тисячі 231 гривня за місяць.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Статистика Новини України Новини Одеси Новини Львова Новини Києва Будівництво Новини нерухомості України
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