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В якому віці жінка найкраще відчуває оргазм

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В якому віці жінка найкраще відчуває оргазм
В якому віці жінка найкраще відчуває оргазм / bagnet.org

Зі слів дослідників, бурхливе сексуальне життя жінкам варто розпочинати після 36 років – тоді вони отримуватимуть максимальну насолоду від сексу.

Про це повідомляє видання Health.

За допомогою популярного додатка "Natural Cycles", що дозволяє жінкам відстежувати менструальний цикл і планувати вагітність, вчені опитали понад 2500 жінок.

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Вони їх питали про те, наскільки жінки задоволені своїм сексуальним життям, наскільки вважають себе привабливими та як оцінюють якість оргазму. Оцінок було всього три – низька, середня та висока.

Учасниць дослідження розподілили за трьома віковими групами – до 23 років і молодше, 24-36 років, старше 36 років. І Проаналізувавши їхні відповіді, науковці з'ясували, що дівчата молодше 23 років найчастіше обирали оцінки "низько" та "середньо".

У жінок у віці 24-36 років частіше фігурувала оцінка "середньо". Зате жінки від 36 років оцінювали якість сексуального життя і власну привабливість високою оцінкою.

На їхню думку, якість оргазму залежать не лише від фізіології і гормонів, а й від психологічної готовності. В період від 20 до 30 років жінки багато уваги приділяють зовнішності та проблемам соціального прийняття, а це не дає їм можливості повністю розслабитись та віддатися почуттям.

З роками жінки і чоловіки знаходять своє місце в соціумі, отримують безліч соціальних і психологічних підкріплень, набувають сексуального досвіду та усвідомлюють власні бажання.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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