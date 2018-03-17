Вагітна Кейт Міддлтон вразила стильним образом до Дня святого Патрика: фото

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон не поспішає збавляти темпи на останніх місяцях вагітності та активно бере участь у світських заходах. Окрім цього, член королівської сім'ї демонструє бездоганний стиль та елегантність.

Як відомо, королівська сім'я традиційно бере участь у щорічному параді, який відбувається Кавалерійських казармах. Причиною зібрання є відзначення Дня святого Патрика.

Читайте також: Кейт Міддлтон вразила елегантним образом на офіційному заході: фото

На урочистий захід Кейт Міддлтон прибула зі своїм чоловіком – британським принцом Вільямом. Згідно із традиціями, герцогиня обрала символічне зелене пальто, в якому виглядала розкішно. Вбрання мало чорні вставки на комірі та манжетах. Стильний образ Кейт Міддлтон доповнила вишуканим капелюшком під колір пальто та чорними туфлями на підборах.

Водночас принц Вільям вбрав парадну форму з трав'яними прикрасами, яку члени королівської сім'ї традиційно вбирають на День Патрика. Монарх ніжно підтримував свою дружину, легко обіймаючи її.



Члени королівської сім'ї на параді до Дня Патрика



День Патрика у Великобританії



Чарівна Кейт Міддлтон на параді до Дня Патрика



Герцогиня Кейт Міддлтон на урочистій події



Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом