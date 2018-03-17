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Вагітна Кейт Міддлтон вразила стильним образом до Дня святого Патрика: фото

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Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом
Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом / Getty Images

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон не поспішає збавляти темпи на останніх місяцях вагітності та активно бере участь у світських заходах. Окрім цього, член королівської сім'ї демонструє бездоганний стиль та елегантність.

Як відомо, королівська сім'я традиційно бере участь у щорічному параді, який відбувається Кавалерійських казармах. Причиною зібрання є відзначення Дня святого Патрика.

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На урочистий захід Кейт Міддлтон прибула зі своїм чоловіком – британським принцом Вільямом. Згідно із традиціями, герцогиня обрала символічне зелене пальто, в якому виглядала розкішно. Вбрання мало чорні вставки на комірі та манжетах. Стильний образ Кейт Міддлтон доповнила вишуканим капелюшком під колір пальто та чорними туфлями на підборах.

Водночас принц Вільям вбрав парадну форму з трав'яними прикрасами, яку члени королівської сім'ї традиційно вбирають на День Патрика. Монарх ніжно підтримував свою дружину, легко обіймаючи її.


Члени королівської сім'ї на параді до Дня Патрика


День Патрика у Великобританії


Чарівна Кейт Міддлтон на параді до Дня Патрика


Герцогиня Кейт Міддлтон на урочистій події


Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом


Вишуканий образ Кейт Міддлтон

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Великобританія Королівська сім'я Мода
Джерело: 24 Канал
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