Судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжний захід своїй колежанці Ользі Панченко, яка очолює Харківський окружний адмінсуд. Замість домашнього арешту або застави, підозрювану в хабарництві просто випустили під особисте зобов'язання.

Слідча суддя ВАКС вирішила лише частково задовольнити клопотання прокурорів, повідомили на сторінці суду у фейсбуці.

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Фактично, Антикорупційний суд зобов'язав голову ХОАС лише повідомляти слідчого про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками. Крім того, підозрювана до 22 листопада має здати закордонні паспорти. Враховуючи роботу викритої на злочині, такий запобіжний захід цілком може надати їй змогу втекти від відповідальності.

Що відомо про викриття Ольги Панченко на хабарі

21 вересня керівницю Харківського окружного адміністративного суду спіймали "на гарячому" під час отримання 3 тисяч доларів від підприємця. Він сплатив гроші за винесення "правильного" вердикту підлеглими Панченко. Сама ж голова ХОАС гарантувала "клієнтові" особисте втручання у справу свого колеги.

Наступного дня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про оголошення судді підозри.

Панченко можуть посадити

Якщо провину служительниці Феміди визнають під час розглядання справи, її можуть позбавити волі на термін від 4 до 8 років. Крім того, до судді можуть застосувати процедуру конфіскації майна.

Малесенькі статки

Але на саму Панченко у порівнянні з іншими суддями фактично нічого не зареєстровано. У власній е-декларації за 2019 рік суддя вказала лише невелику квартиру у Харкові, вбиральню та дім у Люботині. Крім того, голова ХОАС має право користування стареньким Mitsubishi Outlander чоловіка. Також на суддю оформлено кілька банківських рахунків із смішними сумами – 535 та 2368 гривень. Готівкою підозрювана має 371 тисячу 950 гривень.