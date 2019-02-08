Мільйони доларів і євро: як українці купували валюти онлайн у перший день

7 лютого клієнти українських банків отримали змогу скористатися послугою купівлі та продажем валюти онлайн. Загалом за перший день такої валютної лібералізації було придбано понад півмільйона євро та майже два мільйони доларів.

За словами керівника прес-служби "Приватбанку" Інни Музичук, з 00:00 до 11:00 7 лютого через їхню систему "Приват24" клієнти фінустанови придбали понад 240 тисяч доларів США та понад 55 тисяч євро. Середній чек становив 157 доларів і 186 євро. А у пікові моменти система проводила 20 операцій у секунду.

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Згодом у прес-службі додали, що за першу добу роботи нової послуги банк продав майже 1,5 мільйона доларів, а придбав – понад 402 мільйони доларів. Крім того, вони продали онлайн понад 245 тисяч євро, а купили – 131 тисячу європейської валюти, передає "Економічна правда".

В "Укрсиббанку" станом на 18:00 7 лютого продали 1,1 мільйона доларів і 228 тисяч євро. Середня сума купівлі становила 548 доларів, натомість середня сума продажу – 147 доларів", написав у своєму Twitter фінансовий аналітик Михайло Демків.

Результати першого дня (не остаточні)

В @ukrsibbank

“Итого за сегодня на 18:00 продали 1,1 млн USD и 228 000 евро. Средняя сумма покупки 548 долл, продажи 147 долл. Максимальная сделка клиент продал 9400 евро. Работает все 24х7”#валютна_лібералізація — Михайло Демків (@demkiv_m) February 7, 2019

Один із засновників ще одного популярного серед українців банку Monobank Олег Гороховський зазначив, що вони за день продали клієнтам більше ніж 900 тисяч доларів. Також було відкрити 6 тисяч валютних карт, а залишки на валютних картах зросли на 750 тисяч доларів у еквіваленті.

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За інформацією Gidulyan Company, що замається наданням інформаційно-аналітичних послуг, дослідженням ринку та банківським консалтингом, наразі лише 7 банків в Україні пропонують послугу онлайн-купівлі/продажу валюти. Середній чек купівлі долара коливається у межах 110-160 доларів (Monobank – 133 долари, "Приватбанк" – 157 доларів, "Укрсиббанк" – 147 доларів).