У березні НБУ скоротив продаж валюти на 38%.

Схоже, валютна лихоманка, яка в Україні розпочалася ще восени минулого року, - вже позаду. Так, у березні, Національний банк продав комерційним фінустановам на 38% менше іноземної валюти, ніж у лютому - лише мільярд 77 мільйонів доларів, проти мільярда 730 мільйонів. Звітує НБУ.Також у березні регулятор зафіксував зміцнення гривні. Її роздрібна вартість зросла на 2,2, а курс на міжбанківському ринку - більше ніж на 1,5 %. Таке посилання національної валюти не в останню чергу стало наслідком зниження попиту на готівковий долар. Він впав у минулому місяці у 2,5 рази.Зважаючи на сальдо торгівельного балансу, яке у січні-лютому уперше за останні два роки було позитивним, фахівці прогнозують, що найближчим часом критичних коливань курсу гривні до долара - очікувати не варто. Стабільності національній валюті має додати також близько 2 мільярдів доларів позики від МВФ, які Київ може отримати вже на поточному тижні.