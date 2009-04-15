Валютна заборона

НБУ посилив вимоги до банків щодо проведення операцій із валютою.

Зокрема, своєю постановою регулятор заборонив фінустановам проводити на валютному ринку спотові та форвардні транзакції, а також обмежив купівлю банками валюти на міжбанку. Нові вимоги набирають чинності з наступного тижня.Зауважимо, також НБУ заборонив банкам купувати та обмінювати валюту для формування резервів під можливі втрати за клієнтськими позиками та купувати валюту вище встановлених лімітів валютної позиції. Крім цього, фінустанови більше не зможуть кредитувати одна одну у валюті та купувати її за індивідуальними ліцензіям НБУ для інвестицій за кордон. За словами банкірів, такі дії регулятора призведуть до зниження тиску на курс гривні і ускладнять нелегальний відтік капіталу з України, але також підвищать валютні ризики фінустанов.