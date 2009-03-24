Валютне питання

Китай хоче похитнути позиції американського долара на міжнародному валютному ринку.

В Центральному банку Піднебесної запропонували замінити "зеленого" в якості світової резервної валюти на валюту, яка не прив’язана до жодної національної економіки. Про такий план реформування глобальної фінансової системи йдеться у повідомленні монетарного регулятора КНР.В Китаї вважають, що замінити долар на міжнародній арені можуть спеціальні права запозичення, які Міжнародний валютний фонд ввів ще у 1969 році. Центробанк КНР пропонує розширити базу валют з прив’язкою до спеціальних прав запозичення. Наразі такими є лише американський долар, євро, британський фунт та єна. Активніше використання інструменту МВФ зможе посилити роль організації на глобальному фінансовому ринку.Нагадаємо, за модернізацію існуючої системи, яка не витримала іспиту кризою, вже виступили низка держав зі значними національними резервами у доларах, які знецінились разом з падінням курсу самого "зеленого". Питання резервної валюти очевидно розглядатиметься на самі Великої Двадцятки, однак рішучих дій від найрозвиненіших держав на квітневій зустрічі в Лондоні, експерти не очікують.