Валютний аукціон

На черговому спеціальному валютному аукціоні Національний банк України продав 61 мільйон доларів за курсом 7 гривень 80 копійок.

Придбати американську валюту могли 49 комерційних фінустанов, які попередньо сформували запити на купівлю доларів, відповідно до потреб своїх клієнтів.У свою чергу останні мали змогу купити валюту у четвер, 5 березня за курсом аукціону + 0,2% від суми придбання на сплату пенсійного збору. За словами банкірів, НБУ не зміг задовольнити усі заявки на купівлю доларів. Втім, у позичальників, які хочуть гасити валютні борги за пільговим курсом, ще буде нагода це зробити. На 6 березня заплановано черговий аукціон центробанку.Як уже повідомлялося, наприкінці лютого НБУ запровадив цільовий продаж валюти банкам виключно для задоволення потреб позичальників-фізичних осіб для погашення ними боргів за доларовими позиками. Банкіри нагадують, щоб купити валюту за пільговим курсом, потрібно щонайменше за добу до проведення аукціону подати до фінустанови заяву, у якій вказати потрібний обсяг валюти і мету її купівлі.