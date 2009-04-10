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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Валютний курс

15:01, 10 квітня 2009 230

На цьому тижні готівковий курс долара в Україні опустився нижче позначки у 8 грн.

Так, вже у четвер курс купівлі американської валюти в обмінних пунктах складав від 7 гривень 90 копійок до 8 гривень за долар, а ціна продажу становила 8,07-8,20. Банкіри пояснюють зниження курсу долара загальною тенденцією до стабілізації валютного ринку. За словами його учасників, головна причина стабілізації - спеціальні інтервенції-аукціони, під час яких НБУ продає іноземну валюту позичальникам банків на погашення кредитів за пільговим курсом.Костянтин Полосков (голова правління БГ Банку): "Якщо така політика триватиме і далі, НБУ продовжуватиме інтервенції і надасть можливість фізичним особам купувати валюту за пільговим курсом, то така тенденція триватиме і далі. Якщо це припиниться, то ми можемо повернутися до ситуації зростання курсу".За словами аналітиків, на сьогодні існує пряма залежність між курсом гривні до долара, інтервенціями НБУ та очікуваннями щодо отримання Україною другого траншу МВФ. Якщо ця організація виділить кошти, центробанк матиме достатньо ресурсів для проведення валютних аукціонів, і курс залишатиметься більш-менш стабільним. У протилежному випадку - долар знову може подорожчати. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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