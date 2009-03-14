Vanco vs уряд

Vanco Prуckerchenska готова врегулювати спір поза судом.

Нафтовидобувна компанія Vanco Prуckerchenska - готова до переговорів з українським урядом з приводу мирного врегулювання спору щодо угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на континентальному шельфі Чорного моря. А саме, в межах його Прикерченської ділянки. Заявив президент компанії Джим БАУН.Як уже повідомлялося, наразі справа щодо угоди про розподіл продукції за позовом Vanco Prуckerchenska проти українського уряду знаходиться на розгляді Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму. І, за словами чільника нафтовидобувної компанії, Vanco має усі шанси на перемогу. Нагадаємо, Vanсo Prуckerchenska лімітед звернулася до суду після того, як у квітні минулого року, Мінприроди анулювало її ліцензію на користування надрами, а у травні уряд - в односторонньому порядку вийшов з угоди про розподіл продукції. Зауважимо, суперечка щодо видобування і розподілу вуглеводнів на шельфі Чорного моря, майже одразу перейшла у політичну площину. Так, вже за тиждень перевірити законність анулювання урядом УРП вирішила Рада нацбезпеки та оборони. Пізніше, указ про скасування постанови Кабміну щодо анулювання угоди, підписав Президент Віктор Ющенко.