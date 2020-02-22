23:27
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Вантажний потяг переїхав пенсіонерку під Львовом

      -
      Під Львовом вантажний потяг збив на смерть 76-річну жінку: та переходила колію в недозволеному місці / "Львівські новини"

      Неподалік Львова на залізничному перегоні Львів – Давидів під колеса вантажного потяга потрапила літня жінка. На жаль, у результаті вона загинула. Трагедія сталася уранці 21 лютого в одному з сіл Пустомитівського району.

      Як повідомили у пресслужбі Львівської залізниці, залізничники оперативно викликали на місце події медиків і правоохоронців. Але, на жаль, потерпіла зазнала смертельної травми. Тут додають, що загибла опинилася на колії з невідомих причин.

      Зверніть увагу! Дівчина на позашляховику протаранила вантажний потяг у Дніпрі: фото, відео

      У поліції Львівської області, зі свого боку, зазначили, що загиблій було 76 років і вона місцевою жителькою. Правоохоронці уточнили, що від отриманих травм жінка померла на місці.

      За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження – стаття Кримінального Кодексу «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». Вона передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

      Страшна подія нещодавно трапилась і у Австралії. Тут у штаті Вікторія кілька вагонів потяга, що прямував із Сіднея до Мельбурна, зійшли з рейок. У результаті загинули щонайменше дві людини та ще кілька зазнали поранень.

      Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція фіналу
      сьогодні
      Теги: Поліція Кримінальні новини Жертви Новини Львова Укрзалізниця Залізниця Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:23 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBC
      Михайло Гема
      сьогодні , 22:38 Під Києвом знайшли мертвим колишнього керівника "Інтера" Старицького: що про нього відомо
      Андрій Шляхтін
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      сьогодні , 22:38 Фінал відбору на Євробачення-2020: відео виступів учасників
      Уляна Журба
      сьогодні , 22:16 Головні новини 22 лютого: відставка Сопеля, смерть Старицького, нацвідбір на Євробачення
      Василь Денисюк
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук