Вантажний потяг переїхав пенсіонерку під Львовом

Неподалік Львова на залізничному перегоні Львів – Давидів під колеса вантажного потяга потрапила літня жінка. На жаль, у результаті вона загинула. Трагедія сталася уранці 21 лютого в одному з сіл Пустомитівського району.

Як повідомили у пресслужбі Львівської залізниці, залізничники оперативно викликали на місце події медиків і правоохоронців. Але, на жаль, потерпіла зазнала смертельної травми. Тут додають, що загибла опинилася на колії з невідомих причин.

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У поліції Львівської області, зі свого боку, зазначили, що загиблій було 76 років і вона місцевою жителькою. Правоохоронці уточнили, що від отриманих травм жінка померла на місці.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження – стаття Кримінального Кодексу «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». Вона передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

Страшна подія нещодавно трапилась і у Австралії. Тут у штаті Вікторія кілька вагонів потяга, що прямував із Сіднея до Мельбурна, зійшли з рейок. У результаті загинули щонайменше дві людини та ще кілька зазнали поранень.