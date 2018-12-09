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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO

      4058 Читать новость на русском
      Ломаченко - Педраса: хто переміг 08.12.2018
      Ломаченко – Педраса результат

      У ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це був об'єднавчий бій, де на кону стояли одразу два чемпіонські пояси – WBA та WBO.

      Сім місяців перед цим боєм Ломаченко не боксував. Після перемоги над Хорхе Лінаресом у травні 2018 року, українцю потрібно було провести операцію на плечі. Але Василь обіцяв повернутися на ринг до кінця року. І він це зробив. Ще й феєрично.

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      Перший раунд пройшов доволі слабо. Боксери більше проводили розвідку, аніж завдавали удари. У другому раунді ударів було більше. Варто відзначити, що у Педраси довші руки, і він намагався тривати на відстані українця, але у Ломаченка пройшов удар лівою.

      Перші «спалахи» від українця пройшли під кінець четвертого раунду. Хоча ще і до цього Ломаченко намагався пробивати оборону суперника. А у шостому раунді пройшла трійка, на яку не очікував Педраса. А також контрвипад від Ломаченка.

      У 8-у раунді Ломаченко поклав Педрасу на ринг. Але це не був нокаут. При цьому після цього раунду на обличчі Ломаченка було розсічення.

      У 9-10 раундах все частіше в українця стали проходити потужні удари. Однак, до честі Педраси, він їх витримував. А в 11-у раунді Ломаченко просто пішов у напад, проводячи удар за ударом. Все закінчилося нокдауном. Але Педраса став. Та одразу ж отримав ще один потужний удар. Врятував пуерториканця гонг про кінець раунду.

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      Очікувалося, що Ломаченко достроково переможе у 12-у раунді, однак Педраса встояв. Тож переможця визначали судді. Вони єдиноголосним рішенням віддали перемогу Ломаченку. Тож українець став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі.

      Теги: Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса Спорт
      Джерело: 24 Канал
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