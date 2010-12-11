Ватикан засуджує публікації WikiLeaks, що стосуються Святого Престолу
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Ватикан спростовує усю інформацію, яка з'явилася на WikiLeaks і стосується Святого Престолу.
"Повідомлення, опубліковані WikiLeaks, не мають ніякого відношення до вираження думки Святого Престолу і не можуть розцінюватися як цитати його представників", - йдеться в заяві Ватикану.
Зазначимо, що WikiLeaks опублікував ряд матеріалів, в яких ідеться про те, що Ватикан перешкоджав розслідуванню випадків педофілії серед католицьких священиків.
Джерело: newsru.ua
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