У свіжому випуску "Є питання" за 20 серпня – російського опозиційного політика, відомого блогера і засновника некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального отруїли. Він перебуває в реанімації і в дуже тяжкому стані. Лікарі не можуть дати відповідь на питання, чи буде він жити.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Російський політолог Андрій Піонтковський назвав найпереконливіші версії отруєння Олексія Навального. Чи не перейшов режим в Білорусі до нової хвилі терору – індивідуального переслідування і залякування лідерів протесту – відповіла довірена особа кандидата в президента Світлани Тихановської Ольга Ковалькова. Дивіться повний випуск "Є питання":