Небезпечна Росія і для журналістів. З 1992 року принаймні 50 з них були вбиті. Деякі під час збройного конфлікту, а інші стали об'єктами замовних убивств. В Індексі сприйняття корупції країна має найгірші показники в Європі.

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Вбивства журналістів

Небезпеки, з якими стикаються журналісти в Росії, добре відомі з початку 1990 років. Але занепокоєння кількістю нерозкритих вбивств значно зросло після вбивства Анни Політковської.



Журналістку Анну Політковську застрелили у 2006 році / Фото "РИА Новости"

У червні 2009 року було опубліковано широке розслідування Міжнародної федерації журналістів щодо смертей журналістів. Одночасно було запущено базу даних онлайн, яка містить документи про понад 300 смертей та зникнень людей, починаючи з 1993 року.

Дані свідчать, що Росія є однією з найсмертоносніших країн у світі для журналістів і однією з найгірших у розкритті їхніх вбивств. Лише один випадок призвів до частково успішного судового переслідування.

Тортури з боку поліції, расизм і "дідівщина"

Тортури з боку правоохоронних органів. Згідно з опитуванням, їх зазнав кожен десятий росіянин. Такі дії мали на меті принизити або залякати затриманих. Результати дослідження, в якому взяли участь 3 400 респондентів у 53 регіонах Росії, вперше опублікувала російська щоденна газета "Комерсант".

Расизм у Росії проявляється переважно у формі негативного ставлення та дій деяких громадян до людей, які не є етнічно росіянами. Традиційно російський расизм включає:

антисемітизм;

татарофобію;

ворожість до різних етнічних груп Кавказу, Центральної Азії, Східної Азії та Африки.

У 2006 році Amnesty International повідомила, що расизм у Росії "вийшов з-під контролю". У період з 2004 по 2008 рік було нараховано понад 350 расистських вбивств. Світова антирасистська організація SOVA підрахувала, що близько 50% корінних росіян бажають вигнання етнічних меншин з їхнього регіону.

За даними Центру SOVA, з 2004 року сталося 4 537 расистських нападів. З них 572 спричинили смерть.

"Дідівщина" – ще одна проблема, внаслідок якої багатьох молодих людей щорічно вбивають або доводять до самогубства. Офіційна статистика щодо кількості випадків цього виду злочинності в армії відсутня.

Довідка. Американська газета The New York Times повідомила, що у 2006 році щонайменше 292 російські солдати були вбиті "дідівщиною". Водночас британська інформаційна агенція BBC проінформувала, що у 2007 році 341 солдат покінчив життя самогубством.

У звіті російського вебсайту новин "РБК" зазначено, що у 2018 році понад 1 100 військовослужбовців були засуджені за зловживання владою та ще 372 – за насильство. Інша військова громадська організація "Право матері" оцінила, що лише 4% смертей військовослужбовців строкової служби спричинені виконанням службових обов'язків, тоді як 44% – це самогубства.

США прийняли "Закон Магнітського"

Корупція в Росії сприймається як значна проблема, яка впливає на всі аспекти життя. Феномен корупції міцно закріпився в історичній моделі державного управління і пояснюється загальною відсутністю верховенства права на її території.

У 2020 році Росія посіла 129 місце зі 180 країн в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International, що є найгіршим показником у Європі.

У 2009 році російський податковий адвокат Сергій Магнітський помер у московській в'язниці після розслідування шахрайства на суму 230 мільйонів доларів за участю російських податкових службовців. Російська влада перед цим звинуватила його у вчиненні цього злочину і заарештувала.



Сергій Магнітський / Фото "Голосу Америки"

Друг Магнітського Білл Браудер, видатний бізнесмен американського походження, який після розпаду СРСР багато працював у Росії, оприлюднив цю справу. Також він лобіював у американських чиновників прийняття законодавства, що санкціонує російських осіб, причетних до корупції.

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Браудер передав справу сенаторам Бенджаміну Кардіну та Джону Маккейну, які зайнялися розробкою законодавства. У червні 2012 року Комітет з закордонних справ Палати представників США створив законопроєкт під назвою "Закон про відповідальність за верховенство права".

Основний намір закону полягав у покаранні російських чиновників, які винні у смерті Сергія Магнітського, забороні їм в'їзду до США та користування банківською системою Сполучених Штатів.

Пізніше Браудер писав, що "Закон Магнітського" швидко отримав двопартійну підтримку, оскільки викрита адвокатом корупція була очевидною і безперечною – такою, що не підлягає сумніву. У травні 2021 року, згідно з документом, до санкційного списку потрапило 55 осіб.

Ще 14 росіян були додані до санкційного списку, відповідно до Глобального закону про відповідальність за права людини у справах Магнітського.

Штати засуджують вторгнення Росії в Україну й окупацію Криму

Важливим для нас є Закон про підтримку України, внесений до Палати представників Сполучених Штатів 21 березня 2014 року. Він передбачає політику США щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності демократичної України, засудження збройного вторгнення Росії в Україну і незаконної окупації Криму.

Законопроєкт надає гарантії позик, пропонує різні види допомоги та вводить санкції проти людей, які "втягнуті в дії, що підривають демократичні процеси в Україні, або загрожують її миру чи територіальній цілісності, відповідальні за вчинення серйозних порушень прав людини".

А також продовжує визначені санкції щодо блокування майна певних осіб, які сприяють погіршенню ситуації в нашій державі.