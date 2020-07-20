20 липня – 4 річниця вбивства журналіста Павла Шеремета. Однак, хто винний у трагедії, ще досі не відомо. Серед підозрюваних – лікарка й волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь. Чи достатньо доказів, щоб звинувачувати цих людей – читайте далі.

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап в ефірі 24 каналу сказав: "Значну частину цих доказів – доказами вважати неможливо. Через те, що вони не збігаються з матеріалами зібраними нами і слідчими на місці подій".

Що не так з доказами

Він сказав, якщо, до прикладу, подивитись на опубліковане поліцейськими відео з камер спостереження, то жінка і чоловік, які закладають вибухівку, є приблизно одного зросту, жінка навіть трохи вища за цього чоловіка.

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"Вже безліч разів і Антоненка, і Кузьменка в судді порівнювали. Антоненко на голову вище Юлії Кузьменко. Вони по зросту та комплекції не збігаються, не говорячи вже про те, що в експертизі, яка перебуває в матеріал справах щодо зовнішності, експерт не чітко дав свій висновок, а припустив, що можливо вони схожі, а можливо і не схожі. Тобто на соплях тримаються всі так звані докази, які Аваков і слідство Нацполіції представило по Антоненко і Кузьменко", – зазначив Гнап.

"Аваков знову поспішив"

За його словами, переслідування Антоненка та Кузьменко "перетворилось зараз на політичну справу".

Це справа політичної честі і Зеленського, і Авакова. Тому що вони поспішили з доказами. Аваков і слідчі Нацполіції в резонансних справах не перше хапають будь-кого, щоб прозвітувати, які вони прекрасні детективи. Така ж історія була з вбивством Катерини Гандзюк, тоді теж схопили абсолютно невинного громадянина Новікова. Але, дякуючи журналістам, виявилось, що ця людина має стовідсоткове алібі,

– сказав журналіст.

Також додав: "Після призначення нового Кабміну Зеленський дав Авакову випробувальний термін до нового року, і сказав, що ключовою вимогою цього випробувального терміну буде розкриття вбивства Павла Шеремета. Аваков радий старатись, і до кінця випробувального терміну він показує начебто видимість бурхливої діяльності, але коли починаєш копати, то виявляється, що це все "шито білими нитками".

Вбивство Павла Шеремета: що відомо

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року. Йому під автомобіль підклали вибухівку.

У грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3-х підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.

Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.

Павло Шеремет: як жив, де працював і чому був убитий – читайте за посиланням на 24 каналі.