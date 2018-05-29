22:50
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивство Аркадія Бабченка: Геращенко розкрив деталі вбивства

865 Читать новость на русском
Аркадій Бабченко вбитий у Києві 29 травня 2018 року
Аркадій Бабченко вбитий у Києві 29 травня 2018 року / Фото із соцмереж

У вівторок, 29 травня, у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Сталося це на порозі його квартири. Серце журналіста зупинилося у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Читайте також: "Сьогодні – мій другий день народження", – останній допис журналіста Бабченка у мережі

Сьогодні в Києві на порозі квартири, де він жив, був застрелений відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, противник путінського режиму і друг України. У будинку закінчився хліб. Аркадій пішов в магазин. Вбивця на нього чекав на сходовій клітці в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів,
–  йдеться у повідомленні. 

Він додав, що на місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група поліції.

"Кращі слідчі будуть займатися розслідуванням цього жорсткого вбивства", – додав Геращенко. 

Як повідомив журналіст Осман Пашаєв, Аркадія Бабченка вбили трьома вистрілами в спину. 

"Аркадія Бабченко вбили трьома пострілами в спину в під'їзді будинку, коли він повертався з магазину", – йдеться у повідомленні. 

 

 

Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка Новини Києва Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
сьогодні, 22:04 Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?
Віталій Кулик 487
Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
сьогодні, 21:00 Чи зросла економіка країни за обіцянками Гройсмана
Роман Семенуха 425
Чим Україна Європу
сьогодні, 20:02 Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту
Яніна Ткачук 1140
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сьогодні, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 1160
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 952
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук