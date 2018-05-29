Вбивство Аркадія Бабченка: Геращенко розкрив деталі вбивства
У вівторок, 29 травня, у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Сталося це на порозі його квартири. Серце журналіста зупинилося у кареті швидкої допомоги.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
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Сьогодні в Києві на порозі квартири, де він жив, був застрелений відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, противник путінського режиму і друг України. У будинку закінчився хліб. Аркадій пішов в магазин. Вбивця на нього чекав на сходовій клітці в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів,
– йдеться у повідомленні.
Він додав, що на місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група поліції.
"Кращі слідчі будуть займатися розслідуванням цього жорсткого вбивства", – додав Геращенко.
Як повідомив журналіст Осман Пашаєв, Аркадія Бабченка вбили трьома вистрілами в спину.
"Аркадія Бабченко вбили трьома пострілами в спину в під'їзді будинку, коли він повертався з магазину", – йдеться у повідомленні.