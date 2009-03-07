Вбивство банкіра

У Кіровограді застрелили директора місцевої філії “Східно-Європейського банку” Євгена Голубєва.

Трагедія сталася уночі - повідомляє агенція УНІАН з посиланням на джерела у правоохоронних органах. 30-річного банкіра вбили двома пострілами в голову. Чоловік у цей час перебував у квартирі своєї подруги. Жінка залишала своє помешкання на декілька хвилин, а коли повернулась, знайшла тіло Голубєва. Правоохоронці з’ясовують обставини і мотив убивства. Одна з версій – фінансова діяльність убитого.