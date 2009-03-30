Вбивство Чорновола?

Генпрокуратура відпрацьовує версію про вбивство В'ячеслава Чорновола.

У справі про загибель лідера Народного Руху України розслідується серед інших також версія про вбивство - заявив генпрокурор Олександр Медведько в інтерв'ю одому з телеканалів. За його словами, найближчим часом слідчі отримають всі експертизи, допитають усіх свідків та проведуть оперативно-розшукові заходи.Після цього буде прийнято остаточне рішення по цій справі - сказав генпрокурор. Як відомо, соратники Чорновола наполягають на тому, що загибель лідера Народного Руху не була випадковою. А минулого тижня генпрокурор Медведько заявив, що його відомство розглядає доцільність проведення ексгумації тіла Чорновола.Категорично проти цього виступила дружина рухівця. Мовляв, це нічого не дасть, адже минуло 10 років з часу загибелі чоловіка. Та й дозволу у неї поки ще ніхто не питав.