12:40
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Вбивство художника

      255

      Жорстоке вбивство у Херсоні.

      У власній квартирі вбили художника та його дружину. Олександр Бережний відомий як мандрівник та альпініст, побачене майстер відображав у картинах. Два дні тому 59-річне подружжя відзначало день народження доньки художника. Вчора батько перестав відповідати на дзвінки доньки та не реагував на візити сусідки.Таміла Божко (сусідка): “Приходжу близько другої години, а вони мене вже чекають та говорять – ніхто нічого не знає, дзвонимо, стукаємо ніхто не відповідає. Я кажу – тоді давайте викличемо міліцію”.Відчинивши двері, міліція побачила тіла чоловіка та дружини мертвими у калюжах крові. Правоохоронці кажуть - їх били жорстоко, ймовірно кастетами.Олена Ренкас (начальник ВЗГ УМВС в Херсонській області): “За попередніми висновками експерта, смерть подружжя настала протягом доби внаслідок черепно-мозкової травми, колотих та забійних ран голови. Зі слів доньки, нічого з цінних речей та грошей не викрадено”.Колеги художника навіть не уявляють, хто міг скоїти таке жорстоке вбивство. У Олександра та його сім’ї не було ворогів.Володимир Чуприна (голова обласної організації Спілки художників України): “Для нас це дивно що його вбили. Це вбивають, ну мені так здавалося, що людину конфліктну. А він і мухи не зобразив ніколи”.Міліція порушила кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Триває слідство.
      blog_ava
      Коломойський назвав партії, які підтримає на виборах до Ради
      сьогодні
      5074
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      сьогодні , 12:30 Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      Сергій Лещенко 151
      Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      сьогодні , 12:17 Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      Блог Соцмережі 223
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сьогодні , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 3652
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 11:07 Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 7621
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      26 травня , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 3130
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук