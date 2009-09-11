Вбивство художника

Жорстоке вбивство у Херсоні.

У власній квартирі вбили художника та його дружину. Олександр Бережний відомий як мандрівник та альпініст, побачене майстер відображав у картинах. Два дні тому 59-річне подружжя відзначало день народження доньки художника. Вчора батько перестав відповідати на дзвінки доньки та не реагував на візити сусідки.Таміла Божко (сусідка): “Приходжу близько другої години, а вони мене вже чекають та говорять – ніхто нічого не знає, дзвонимо, стукаємо ніхто не відповідає. Я кажу – тоді давайте викличемо міліцію”.Відчинивши двері, міліція побачила тіла чоловіка та дружини мертвими у калюжах крові. Правоохоронці кажуть - їх били жорстоко, ймовірно кастетами.Олена Ренкас (начальник ВЗГ УМВС в Херсонській області): “За попередніми висновками експерта, смерть подружжя настала протягом доби внаслідок черепно-мозкової травми, колотих та забійних ран голови. Зі слів доньки, нічого з цінних речей та грошей не викрадено”.Колеги художника навіть не уявляють, хто міг скоїти таке жорстоке вбивство. У Олександра та його сім’ї не було ворогів.Володимир Чуприна (голова обласної організації Спілки художників України): “Для нас це дивно що його вбили. Це вбивають, ну мені так здавалося, що людину конфліктну. А він і мухи не зобразив ніколи”.Міліція порушила кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Триває слідство.