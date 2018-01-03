Вбивство Ірини Ноздровської: в поліції назвали причину смерті

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, жінка померла від множинних колото-різаних ран.

Про це заявив керівник прес-служби Нацполіції Київської області Микола Жукович, пише УНІАН.

Також експертиза виключає зґвалтування.

Нагадаємо, тіло Ірини знайшли на Київщині у перший день Нового року. А зникла вона 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років.

"На тілі Ірини знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть. На даний момент немає остаточних результатів СМЕ. За попередньою версією вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран", – сказав Жукович.

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При цьому Жукович спростував чутки, що колишній голова Вишгородського районного суду, який є дядьком Россошанського (засудженого за скоєння ДТП, внаслідок якої загинула сестра Ноздровської у 2015 році) з родиною виїхав до Росії.

Він додав, що усі особи із кола знайомих Ноздровської, яких опитує зараз поліція, перебувають в Україні.