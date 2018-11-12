Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, на яку напали у липні 2018 року, після тривалого лікування, померла. Її смерть і суспільству, і правоохоронним органам дають підстави говорити саме про вбивство активістки. Єдине, в чому відрізняються позиції обох сторін, так це у тому, що суспільство вимагає знайти не лише виконавців, а й замовників злочину.

Правоохоронці створюють вигляд бурхливої діяльності, і, схоже, бояться йти далі викриття виконавців та організатора.

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Генеральний прокурор Юрій Луценко, якого народні депутати нещодавно викликали на звіт до Верховної Ради, влаштував цілу виставу. Він сипав цифрами про кількість слідчих дій, кількість підозрюваних і допитаних, навіть оголосив про свою відставку. Але які б вистави не влаштовував генпрокурор, якби спільно з міністром внутрішніх справ не переконував у власній звитяжній роботі, факт залишається фактом.

В більш ніж 50 нападів на активістів за останні два роки правоохоронці не назвали жодного замовника злочинів. І це головна проблема. Адже виконавці, особливо в такі важкі часи як сьогодні, знайдуться завжди. Натомість, якщо не буде замовників, то не буде і виконавців.

Не сподіваючись на правоохоронні органи, друзі й колеги загиблої, активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", провели власне розслідування. За їхніми даними, крім затриманих чотирьох бійців АТО є ще одна людина, яка може вивести на замовника вбивства. Точніше, він міг бути посередником між замовником і виконавцями.

Йдеться про такого собі Ігоря Павловського – помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука.



Ігор Павловський

За даними активістів, начебто саме Павловський передав Торбіну та його групі гроші на купівлю кислоти для того, щоб облити Гандзюк, а також саму грошову винагороду за виконаний напад.

Павловський не приховує, що знайомий з Торбіним. Адже Торбін був одним з ватажків об’єднання бійців добровольчих батальйонів Херсонщини "Чорний Туман", а Павловський допомагав цьому об’єднанню.

Ігор Павловський та Сергій Торбін

Втім, побратими Торбіна на чолі з ним останнім часом займалися зовсім не громадською діяльністю. Вони неодноразово були помічені в рейдерських атаках, нападах на фермерські господарства та спробах брати участь в перерозподілі тіньового бізнесу на Херсонщині.

Зокрема, йдеться про незаконну вирубку лісів на території області. Для цього часто влаштовувалися штучні пожежі, після яких йшла так звана масова санітарна вирубка дерев з наступним продажем зрізаної деревини за чорну готівку.

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За даними активістів, цей бізнес кришується на рівні керівництва області, з яким так само має тісні зв’язки і згаданий Павловський, і народний депутат від БПП Паламарчук. Відтак, навіть слідством встановлено, що група Торбіна брала активну участь в цій чорній лісозаготівлі. Оскільки, двоє учасників нападу на Гандзюк раніше проходили по справах про умисний підпал лісів навколо Херсона.

Сама ж Катерина нелегальному промислу намагалася перешкодити, закликаючи і правоохоронців діяти активніше, і публічно критикуючи керівництво Херсонської області в причетності до цієї нелегальної вирубки дерев.



Херсонська активістка Катерина Гандзюк

Зокрема, йдеться про голову Херсонської обладміністрації Андрія Гордєєва, який до призначення був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка", та про голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Ці двоє, разом з нардепом від БПП Паламарчуком, мають бути перевірені правоохоронцями на можливу причетність до цієї історії саме в ролі замовників.

Відтак, Юрію Луценку, ще рано проситися у відставку. Адже одразу після свого призначення він дав обіцянку, що за його перебування на посаді будуть названі імена замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. І цього, як ми знаємо, досі так і не сталося. А тепер виходить, що і справа Гонгадзе не розкрита, і в справі Гандзюк досі немає замовників.

Тож чи не тому, генеральний прокурор проситься з посади, бо прекрасно знає, куди тягнуться нитки в усіх цих резонансних історіях? І що замовники всіх цих жахливих вбивств досі при владі або біля влади, і є кумами, друзями, бізнес-партнерами чи просто однопартійцями й цього генпрокурора, і цього президента.

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Чи, можливо, правду ми дізнаємося тоді, коли ці посадовці, не просто підуть з посад, а побіжать, як бігли їхні попередники. До цього все йде.