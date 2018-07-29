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Вбивство неповнолітньої дівчини у Києві: правоохоронці затримали підозрюваного

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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини / Фото з відкритих джерел

У неділю, 29 липня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої було знайдено 27 липня у Києві в районі Оболонь.

Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

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Нагадаємо, 28 липня у Києві розшукали зниклу 16-річну дівчину, яка була жителькою Закарпатської області. Поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті. 

Правоохоронці Оболонського УП спільно з колегами з управління карного розшуку затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в зґвалтуванні і вбивстві дівчини на вулиці Вишгородській,
– йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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