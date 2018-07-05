Вбивство поліцейського у Києві: з'явились фото з місця інциденту (18+)

5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили співробітника поліції. Як раніше повідомляли журналісти 24 каналу, він виявився підполковником одного з департаментів Національної поліції України.

Вдень 5 липня з'явилась інформація про те, що в одному зі спальних кварталів Києва в салоні автомобіля знайшли застреленим чоловіка. Як вдалося з'ясувати кореспонденту 24 каналу, чоловіка звали Дмитро Глушак, він був заступником начальника ДОТЗ Нацполіції України. Читайте також: У центрі Києва елітна іномарка влетіла у маршрутку з пасажирами: фото Вбили представника правоохоронних органів неподалік від адмінбудівлі його роботи: застрелили із пістолета ТТ. Додамо, що основною версією вбивства, яку розглядає слідство, є убивство з корисливих мотивів.