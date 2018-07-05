Вбивство поліцейського у Києві: з'явились фото з місця інциденту (18+)
5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили співробітника поліції. Як раніше повідомляли журналісти 24 каналу, він виявився підполковником одного з департаментів Національної поліції України.
Вдень 5 липня з'явилась інформація про те, що в одному зі спальних кварталів Києва в салоні автомобіля знайшли застреленим чоловіка.
Як вдалося з'ясувати кореспонденту 24 каналу, чоловіка звали Дмитро Глушак, він був заступником начальника ДОТЗ Нацполіції України.
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Вбили представника правоохоронних органів неподалік від адмінбудівлі його роботи: застрелили із пістолета ТТ.
Додамо, що основною версією вбивства, яку розглядає слідство, є убивство з корисливих мотивів.
Джерело: 24 канал
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