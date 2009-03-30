Вбивство Ямадаєва

У Дубаї вбито колишнього командира чеченського батальйону "Восток" Суліма Ямадаєва.

Цю інформацію уже підтвердив російський консул в Об’єднаних арабських еміратах. За даними дубайської поліції, замах на чеченця винили ще в суботу у вечері. 2005 року Суліму Ямадаєву присвоїли звання героя Росії за заcлуги перед федеральними силами. Його батальйон "Восток" підпорядковувався Головному розвідувальному управлінню російського генштабу. Ямадаєв та його брати ворогували з президентом Чечні Рамзаном Кадировим. Останній звинувачував їх у вбивствах та викраденнях людей. 2008 року батальйон "Восток" розформували, а Суліма Ямадаєва оголосили у федеральний розшук. Торік у вересні в Москві застрілили брата Суліма Ямадаєва - Руслана. Рамзан Кадиров відкинув свою причетність до цього вбивства.