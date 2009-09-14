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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Вбивця художника

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      Відомого художника Олександра Бережного та його дружину могли вбити через спалах агресії.

      Головним підозрюваним у цій справі виявився друг родини. За словами головного міліціонера країни, цей громадянин допомагав подружжю в організації виставок та поліграфічних видань.Юрій Луценко (голова МВС України): "Ми опрацювали усі версії, встановили про ймовірну причетність до цього убивства громадянина С. раніше судимого за убивства арматури та ножем своєї дружини. Він був засуджений у 97 році. 2004 він вийшов на волю, і мав близькі стосунки із родиною загиблих."За словами міністра, підозрюваного перевірили на детекторі брехні. Чоловік розповів - під час ділових обговорень щодо майбутньої художньої виставки, між ним та художником сталася суперечка, у раптовому пориві люті чоловік забив співбесідника та його дружину молотком. Наразі прокуратура продовжує збирати докази.Нагадаємо, 10 вересня у центрі Херсона у власній квартирі знайшли вбитими відомого українського художника О. Бережного та його дружину. За інформацією правоохоронців, на тілах вбитих численні ножові поранення та забої.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 вересня 2009
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