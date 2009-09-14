Вбивця художника
Відомого художника Олександра Бережного та його дружину могли вбити через спалах агресії.
Головним підозрюваним у цій справі виявився друг родини. За словами головного міліціонера країни, цей громадянин допомагав подружжю в організації виставок та поліграфічних видань.Юрій Луценко (голова МВС України): "Ми опрацювали усі версії, встановили про ймовірну причетність до цього убивства громадянина С. раніше судимого за убивства арматури та ножем своєї дружини. Він був засуджений у 97 році. 2004 він вийшов на волю, і мав близькі стосунки із родиною загиблих."За словами міністра, підозрюваного перевірили на детекторі брехні. Чоловік розповів - під час ділових обговорень щодо майбутньої художньої виставки, між ним та художником сталася суперечка, у раптовому пориві люті чоловік забив співбесідника та його дружину молотком. Наразі прокуратура продовжує збирати докази.Нагадаємо, 10 вересня у центрі Херсона у власній квартирі знайшли вбитими відомого українського художника О. Бережного та його дружину. За інформацією правоохоронців, на тілах вбитих численні ножові поранення та забої.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі