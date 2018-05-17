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"Вбивцю флагманів" OnePlus 6 представили офіційно: характеристики і ціна

1712 Читать новость на русском
OnePlus 6: характеристики і ціна
OnePlus 6: характеристики і ціна / prostotech.com

15 травня смартфон OnePlus 6 офіційно презентувати. Його вже охрестили "вбивцею флагманів". Адже цей пристрій має флагманські специфікації, та ціна на нього нижча від тої, що пропонують конкуренти.

Про це пише видання prostotech.com.

Характеристики OnePlus 6

OnePlus 6 має 6,28-дюймовий оптичний AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080 x 2280 пікселів і з співвідношенням сторін 19: 9. На екрані також є вже знайомий виріз. Смартфон також оснащений підтримкою sRGB і DCI-P3.

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Новий флагман від OnePlus має 16-мегапіксельну камеру, яка розміщена на задній панелі. Фронтальна камера використовує 16-мегапіксельний датчик з підтримкою AI для створення ефекту боке. "Селфі-камера" може розблокувати дисплей за розпізнаванням особи. Хоча, якщо ви прихильник технології розблокування за відбитком пальців, тут теж є сканер, розміщений на задній панелі.

Крім того, смартфон підтримує функцію Smart Capture, яка автоматично оптимізує якість зображення на основі того, що ви знімаєте.

Камера може робити відео у форматі 4K (60 кадрів в секунду). Крім того. На смартфон можна знімати відеоролики з частотою 480 кадрів в секунду з роздільною здатністю 720p на 3,75 с.

OnePlus 6: відео

OnePlus 6 оснащений чіпсетом Snapdragon 845. Він доступний у трьох версіях: модель з 6 ГБ внутрішньої та 64 вбудованої пам’яті, версія на 8 ГБ оперативної та 128 додаткової пам'яті, а також варіант на 8ГБ + 256 ГБ пам’яті.

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Батарея має ємність 3300 мАг і підтримує технологію швидкої зарядки (5 В при 4А).

Дизайн OnePlus 6

Корпус OnePlus 6 виготовлений з металу і скла. Смартфон доступний у трьох варіантах: чорний, матовий чорний і білий (лімітована версія). Смартфон має захисне покриття Gorilla Glass 5.

OnePlus 6

OnePlus 6 доступний у трьох версіях

Ціна OnePlus 6

Найприємніше у OnePlus 6, безперечно, його ціна. Вона істотно нижча від вартості смартфонів-конкурентів. Так, версія з 6ГБ оперативної + 64 ГБ додаткової пам’яті коштує 519 євро або 529 доларів (це близько 13 900 гривень); модель 8+128 ГБ пам’яті коштує 519 євро/ 569 доларів (14 900 гривень); а за версію 8+256 ГБ треба заплатити 569 євро/619 доларів (16 200 гривень).

Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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