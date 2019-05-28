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      Вбивцю водія Blablacar Тараса Познякова засудили до довічного ув'язнення – фото

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      Вбивцю водія Blablacar Тараса Познякова засудили до довічного ув'язнення
      Вбивцю водія Blablacar Тараса Познякова засудили до довічного ув'язнення / Фото з Facebook-сторінки Тараса Познякова

      Києво-Святошинський суд Київської області оголосив вирок вбивці львів'янина Тараса Познякова, який зник дорогою до Києва 4 квітня 2016 року.

      Обвинуваченого Дмитра Голуба засудили до довічного ув'язнення. Вирок суду буде опублікований упродовж 5 днів.

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      Окрім умисного вбивства, суд визнав Дмитра Голуба винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, розбійному нападі та незаконному заволодінні транспортним засобом.

      У свою чергу, Дмитро Голуб вважає, що порушені усі його цивільні права.

      Це цирк. Тарас десь засмагає, а мені довічне,
      – заявив обвинувачений.

      Голуб також вжив нецензурну лексику щодо судді, хоча під час засідання суду обвинувачений не виявляв емоцій. Ймовірно, що адвокат Голуба ще подаватиме апеляцію. У нього на це є 30 днів.

      дмитро голуб вбивство blablacar тарас позняков львів
      Вбивця Тараса Познякова – Дмитро Голуб//Фото: "Крапка"

      На засіданні також був батько вбитого Тараса Познякова. Він зауважив, що йому важко говорити, але він хоче знати правду.

      Що відомо про вбивство водія Blablacar Тараса Познякова? 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва 25-річний львів'янин Тарас Позняков підібрав двох попутників. Проте до столиці він так і не доїхав, а його автомобіль через тиждень знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району.

      Пізніше у серпні 2016 року поліція арештувала першого підозрюваного у вбивсті Тараса – екс-бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба. Справу розслідували як умисне вбивство, бо тіло Тараса Познякова так і не знайшли. Окрім того, у справі був ще один підозрюваний – громадянин РФ Луан Кінгісепп. Проте він загинув 23 березня 2019 року у Києві під час вибуху у квартирі на проспекті Науки.

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      Теги: Новини України Новини Львова Судді Кримінальні новини Транспорт Новини Києва
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