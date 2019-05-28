Вбивцю водія Blablacar Тараса Познякова засудили до довічного ув'язнення – фото

Києво-Святошинський суд Київської області оголосив вирок вбивці львів'янина Тараса Познякова, який зник дорогою до Києва 4 квітня 2016 року.

Обвинуваченого Дмитра Голуба засудили до довічного ув'язнення. Вирок суду буде опублікований упродовж 5 днів.

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Окрім умисного вбивства, суд визнав Дмитра Голуба винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, розбійному нападі та незаконному заволодінні транспортним засобом.

У свою чергу, Дмитро Голуб вважає, що порушені усі його цивільні права.

Це цирк. Тарас десь засмагає, а мені довічне,

– заявив обвинувачений.

Голуб також вжив нецензурну лексику щодо судді, хоча під час засідання суду обвинувачений не виявляв емоцій. Ймовірно, що адвокат Голуба ще подаватиме апеляцію. У нього на це є 30 днів.



Вбивця Тараса Познякова – Дмитро Голуб//Фото: "Крапка"

На засіданні також був батько вбитого Тараса Познякова. Він зауважив, що йому важко говорити, але він хоче знати правду.

Що відомо про вбивство водія Blablacar Тараса Познякова? 4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва 25-річний львів'янин Тарас Позняков підібрав двох попутників. Проте до столиці він так і не доїхав, а його автомобіль через тиждень знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району.



Пізніше у серпні 2016 року поліція арештувала першого підозрюваного у вбивсті Тараса – екс-бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба. Справу розслідували як умисне вбивство, бо тіло Тараса Познякова так і не знайшли. Окрім того, у справі був ще один підозрюваний – громадянин РФ Луан Кінгісепп. Проте він загинув 23 березня 2019 року у Києві під час вибуху у квартирі на проспекті Науки.